50 Jahre Kindertagespflege in Bonn „Uns werden die Kinder von den Kitas weggenommen“

Ein Kleinkind mit blonden, lockigen Haaren auf einem Plakat. In der Hand hält es ein gelbes Fernglas. „Wo bist du?“, steht in großen Lettern darunter. Das Plakat ist eine Aktion der Stadt Bonn und soll dazu motivieren, eine Ausbildung zur Kindertagespflege zu machen. Nach den Sommerferien wird es auf den City- und Infoscreens, auf Spanntransparenten, im Fahrgast-TV in Bussen und Bahnen und auf Social-Media zu sehen sein. Aktuell arbeiten 370 Frauen und Männer als Tageseltern in Bonn, die 1500 Kinder betreuen. Doch ist das wirklich das Problem – zu wenig Personal? „Ja“ sagen einige Tagespflegepersonen, mit denen der GA gesprochen hat, aber es kommt ein weiteres Problem zum Vorschein: Tageseltern bekommen nur schwer alle Plätze belegt.