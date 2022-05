Personalmangel und geringe Wertschätzung : 1000 Beschäftigte beteiligen sich an Kita-Warnstreik in Bonn

Vor dem DGB Haus in der Endenicher Straße haben sich die Beschäftigen aus dem Bereich Betreuung zur Demonstration versammelt. Foto: Franziska Klaes

Bonn Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Mittwoch zum Streik aufgerufen. Auch in Bonn beteiligen sich rund 1000 Beschäftigte von Kitas und OGS an dem Streik. Sie haben sich am Morgen an der Endenicher Allee versammelt.



Vor dem Haus des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in der Endenicher Straße in Bonn haben sich am Mittwochmorgen die Beschäftigen aus dem Bereich Betreuung zur Demonstration versammelt. Die Gewerkschaft verdi hat zum Streik aufgerufen. Laut Schätzung von Ellen Steinhäuser von der Gewerkschaft sind rund 1000 Beschäftigte vor Ort. Sie demonstrieren für die Sichtbarkeit von Beschäftigten in der Betreuungsbranche.

Die große Belastung durch Personalmangel und die geringe Wertschätzung, die sich auch in der Vergütung der Arbeit ausdrücke, sind laut Steinhäuser zwei Hauptgründe für den Streik. Höhepunkt des Protestes soll um 11 Uhr eine Kundgebung auf dem Bonner Münsterplatz sein.