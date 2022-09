Pläne für Lichtspektakel : Klangwelle steht vor der Rückkehr nach Bonn

So sah die Klangwelle 2021 in der Rheinaue aus. Foto: Ingo Firley

Bonn Seit 2014 findet die Klangwelle in Bad Neuenahr statt. Nun soll das Lichtspektakel auch in Bonn wieder stattfinden. Es gibt der Stadt zufolge bereits konkrete Pläne, was den Zeitpunkt und den Ort der Veranstaltung betrifft.



Die Klangwelle steht kurz vor ihrer Rückkehr nach Bonn. Das teilt die Stadt mit. Wenn die Bezirksvertretung Bad Godesberg zustimmt und die Energiekrise es zulassen sollte, könnte das Licht-, Musik- und Wasserspektakel demnach neben der etablierten Herbstveranstaltung im Kurpark Bad Neuenahr ab März 2023 als Frühjahrsveranstaltung auf der Rigal’schen Wiese in Bad Godesberg stattfinden.

Eine entsprechende Beschlussvorlage hat die Verwaltung veröffentlicht. „Das ist eine sehr gute Nachricht für Bonn. Die Veranstaltung wäre ein Gewinn für den Stadtbezirk Bad Godesberg und die gesamte Stadt“, erklärt Katja Dörner in der Mitteilung der Stadt. „Die Klangwelle würde unser kulturelles Angebot bereichern.“

Die mehrtägige Wasser-, Licht- und Musikshow hatte jahrelang in Bonn stattgefunden, bevor sie im Jahr 2014 nach Bad Neuenahr umzog. Nach der erfolgreichen Benefiz-Klangwelle im vergangenen Jahr in Bonn für die Flutopfer an der Ahr seien die Veranstalter an die Stadtverwaltung herangetreten, ob die Klangwelle als wiederkehrende Frühjahrsveranstaltung wieder in Bonn stattfinden könne.

Die Veranstaltung sei zwischen dem 9. und 19. März 2023 an zwei Wochenenden (jeweils donnerstags bis sonntags) mit maximal 4900 Zuschauern pro Termin geplant. Es soll eine Show pro Tag bis maximal 22 Uhr (Einlass ab circa 18 Uhr) stattfinden. Das rund 12.000 Quadratmeter große Gelände würde über den Zeitraum eingezäunt werden.

Die Veranstaltungsagentur habe im Sinne des Umwelt- und Naturschutzes ein Konzept für eine effiziente und ressourcensparende Veranstaltung vorgelegt. Dabei stehen laut Mitteilung der Stadt die Müllvermeidung und ein verringerter Ressourcenaufwand bei Wasser und Strom durch optimale Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur im Mittelpunkt.

(ga)