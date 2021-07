275 Jahre Poppelsdorfer Kirmes : „Klein Pützchen“ soll wiederbelebt werden

Poppelsdorf Stelen, Ausstellung und Chronik: Der Förderverein Poppelsdorfer Geschichte hat ein Festjahr rund um die Kirmes im Ort ausgerufen. Sie ist 275 Jahre alt.

Karl-Heinz Kron deutete auf eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die einen Jungen auf einem Autoscooter zeigt. „Das waren meine ersten Fahrversuche“, sagte der Schultheiß der Poppelsdorfer Kolpingsfamilie. Die Aufnahme, die seine Mutter damals gemacht hat, ist jetzt an der Clemens-August-Straße zu sehen – neben anderen alten Aufnahmen von der Poppelsdorfer Kirmes, die sich in diesem Jahr zum 275. Mal gejährt hätte, wenn es die Pandemie zugelassen hätte.

Feiern will man dieses Jubiläum trotzdem. Dazu hat Michael H. Faber für den Förderverein Poppelsdorfer Geschichte alte Bilder und Informationen zusammengestellt, die als Stelen im Ortszentrum aufgestellt werden. Da sich die Anlieferung verzögerte, stehen an den entsprechenden Stellen rund um Laternenmasten zwischen Poppelsdorfer Platz und Botanischen Gärten Holzaufsteller, die im Laufe der Woche ersetzt werden sollen. Darüber hinaus weisen die Flaggenmasten des Ortsbundes auf das Festjahr 2021/22 hin, das Wolfgang Alt, Vorsitzender des Fördervereins, am Sonntag auf dem Poppelsdorfer Platz ausrief: dort, wo eigentlich die 275. Kirmes offiziell eröffnet worden wäre.