Bonner Verein für Gefährdetenhilfe präsentiert neuen Kalender : Kleine Wünsche und große Worte

Bonn Der Verein für Gefährdetenhilfe präsentiert neuen Kalender für das kommende Jahr. Diesmal wurden statt Bilder Worte gesammelt.

„Ich bin ein Optimist, aber auch Realist, also ich erwarte nicht so viel, und jeder Tag ist willkommen“. Es ist ein Kalenderspruch im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind die Gedanken von Sandro, und es sind die Worte für das Februar-Blatt im VfG-Kalender 2023.

Sandro erzählt seine Geschichte, stellvertretend für die anderen, die in unserer Gesellschaft irgendwann ganz unten angekommen sind. Manche kämpfen sich gerade wieder hoch. Zu ihnen gehört Sandro. Er ist 53 Jahre alt und war 32 Jahre lang heroinabhängig. Er erzählt, wie ihn seine Sucht in einen anderen Menschen verwandelt hatte: „Es drehte sich alles nur noch um Drogen und darum, das Geld dafür zu beschaffen.“ So habe ihn seine Sucht in die Obdachlosigkeit und in den Kast geführt.