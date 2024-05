Unfall in Oberbayern Bonnerin stirbt nach Sturz während einer Kletterausbildung

Beim Klettern in Oberammergau in Oberbayern ist eine 55-jährige Frau aus Bonn gestürzt und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Sie war zusammen mit einer Gruppe im Rahmen einer Kletterausbildung im Klettergebiet „Frauenwasserl“ bei Oberammergau unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die 55-Jährige kletterte demnach im Vorstieg, also als erste von der Gruppe. Dabei stürzte sie am Samstagmorgen ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei tödlich. Auf einem Felsabsatz leiteten hinzugekommene Bergführer die Wiederbelebung der schwerst verletzten Frau ein. Trotzdem starb sie noch am Unfallort.