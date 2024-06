Auf der Adenauerallee festgeklebt Klimaaktivisten verantworten sich vor Gericht

Der Bonner Germanist und wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität zu Köln, Christopher Sappok, hat als Klimaaktivist mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. An diesem Donnerstag musste er sich mit einem Mitstreiter aus Bornheim vor einer Bonner Amtsrichterin verantworten. Den beiden Männern im Alter von 54 und 45 Jahren wurde von der Staatsanwaltschaft Widerstand gegen Vollzugsbeamte und Nötigung vorgeworfen. Sie hatten am 3. März des vergangenen Jahres die Adenauerallee in Höhe der Einmündung Tempelstraße stadteinwärts blockiert, indem sie sich mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festgeklebt hatten. Nach rund fünfstündiger Verhandlung verkündete die Richterin dann das Urteil: Beide Angeklagte wurden nur wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von jeweils 15 Tagessätzen verurteilt, im Fall von Sappok entspricht das 900 Euro.