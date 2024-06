Verhandlungen im WCCB Konferenz in Bonn sucht Lösung für Klimafinanzierung

Bonn · In Bonn wird seit diesem Montag eineinhalb Wochen lang die nächste Weltklimakonferenz vorbereitet. Worum genau geht es bei der Konferenz? Warum ist diese so wichtig? Und warum findet sie überhaupt in Bonn statt?

03.06.2024 , 14:29 Uhr

Delegierte aus fast allen Ländern der Welt beraten seit Montag bei der Zwischenkonferenz in Bonn zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz. Foto: dpa/Christoph Driessen