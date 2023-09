Klimaprotest in Bonn: Klimakleber blockierten die B9 in Bonn

Rund ein Dutzend Klimaaktivisten haben am Samstagmittag für etwa eine Stunde die Adenauerallee (B9) in Höhe des Museums Koenig in Bonn blockiert. Vier der Mitglieder der Gruppierung „Letzte Generation“ klebten sich auf den Asphalt fest, um den Verkehr in Fahrtrichtung Bad Godesberg lahmzulegen. Weitere Aktivisten positionierten sich mit Plakaten auf der Straße und vor dem Museumsgebäude.