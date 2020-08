Stadt nimmt Bauherren in die Pflicht : Bonn soll mehr Solaranlagen bekommen

Stadt nimmt Bauherren in die Pflicht

In Bonn eher die Ausnahme als die Regel: Das große Flachdach eines Gebäudes wird für die Installation von Solaranlagen genutzt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Bonner Umweltausschuss hat Fördertöpfe beschlossen, mit denen die Klimapolitik verbessert werden soll. Solaranlagen und Dachgrün stehen dabei im Fokus. Bauherren sollen verpflichtet werden, ab 2021 Photovoltaikanlagen zu installieren.

Mit einem Bündel von Maßnahmen bessert die scheidende Ratskoalition aus CDU, Grünen und FDP unmittelbar vor der Kommunalwahl 2020 in Bonn ihre klimapolitische Bilanz auf. Vor allem soll der Anteil von Solaranlagen im Stadtgebiet steigen. Dazu hat der Umweltausschuss maßgebliche Beschlüsse gefasst.

Mit einer Werbekampagne unter dem Titel „Solares Bonn“ soll die Stadtverwaltung in den kommenden drei Jahren bei Unternehmen und Privatleuten für die Solarenergie werben. Rund 2,6 Millionen Euro stellten alle Ratsfraktionen mit Ausnahme der Linken aus dem Haushalt der Stadt für das Vorhaben zur Verfügung.

Investoren sollen zudem mit einem stadteigenen Förderprogramm mit einem Finanzvolumen von einer Million Euro unterstützt werden. Anträge können für Anlagen gestellt werden, die auf Dächern oder an Fassaden im Stadtgebiet installiert werden, solange das nicht im Rahmen der oben genannten Installationspflicht geschieht. Bei einer Höchstleistung von je 1000 Watt werden jeweils 150 Euro Zuschuss gewährt, bis die Fördersumme aufgebraucht ist.

Das Potenzial für Solarenergie in Bonn an sich ist riesig. Wie das Solarkataster nachweist, könnte bei Nutzung aller geeigneten Dach-, Fassaden- und Freiflächen gut die Hälfte des in der Stadt verbrauchten Stroms aus Sonnenenergie gewonnen werden. Tatsächlich sind Solaranlagen aber kaum präsent. Derzeit stammt nicht einmal ein Prozent des Stroms aus hiesigen Photovoltaikanlagen.