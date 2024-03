Preisverleihung der Stadt Diese Initiativen engagieren sich für Klimaschutz in Bonn

Die Initiative „Jedem Kind ein Fahrrad“ (Jekifa e.V.) gewann den anderen dritten Platz. Die Idee sei bei einem Gespräch mit einer Mutter entstanden, erklärte Robin Geibel, Lehrer am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Dabei sei aufgefallen, dass etwa 20 Prozent der Kinder kein Fahrrad haben und gleichzeitig in einigen Kellern viele Fahrräder verrosten. Das Projekt will das ändern und sammelt Fahrradspenden, um diese dann an Kinder aus sozial benachteiligten Familien weiter zu geben. Außerdem vergab die Stadt noch zwei Sonderpreise. Der „Kultur verbindet e. V.“ bietet Workshops für Kinder im Grundschulalter zum Thema Nachhaltigkeit an. Und „Change Clubs“ richtet sich an Erwachsene, die gemeinsam klimafreundlicher handeln wollen.