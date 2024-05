Zahlen der Kliniken Immer mehr Kinder kommen in Bonn per Kaiserschnitt zur Welt

Fast 35 Prozent aller Babys kamen 2023 in Deutschland per Kaiserschnitt auf die Welt – so viele wie zuletzt 2006. Das vermeldet die Kaufmännische Krankenkasse KKH, die ihre Versicherungsdaten ausgewertet hat. Auch in Bonn bestätigt sich dieser Trend. Ärzte sind sich unsicher, warum das so ist.