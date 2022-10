Kurz vor Mitternacht : Bonner hören lauten Knall im Stadtgebiet

In der Nacht auf Mittwoch soll es einen lauten Knall in Bonn gegeben haben (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Bonn Mehrere Bonner berichten auf Social Media, dass sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen lauten Knall gehört haben. Bei der Polizei gingen auch Anrufe ein.

Mehrere Bonner berichten, dass sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen lauten Knall gehört haben. Auf der Internet-Plattform „Jodel“ berichten Nutzer, dass sie ein explosionsartiges Geräusch in Beuel-Limperich, im Bonner Zentrum, in der Südstadt, in Kessenich, Endenich und Poppelsdorf vernommen hätten.