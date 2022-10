Schwimmen in Bonn : Koalition diskutiert über geplante Erhöhung der Bädertarife

Schwimmen in Bonn

Bonn Die Koalition sieht noch Gesprächsbedarf wegen der von der Stadt Bonn geplanten Erhöhung der Bädertarife. Es gibt bereits konkrete Pläne seitens der Verwaltung, wie stark die Preise steigen könnten.

Noch keinen Beschluss gibt es zur von der Verwaltung geplanten Erhöhung der Eintrittspreise für die Bonner Schwimmbäder ab Januar 2023. Die Vorlage dazu haben sowohl der Sportausschuss am Mittwoch wie auch der Rat am Donnerstagabend vertagt. Offensichtlich ist sich die Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt in der Frage der Erhöhung noch nicht einig.