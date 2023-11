Podcast „Hinter Bonner Türen“ Warum die Uni im Koblenzer Tor früher Studenten eingesperrt hat

Das Studentengefängnis im Koblenzer Tor – der sogenannte Karzer vom lateinischen Wort „carcer“ für Kerker – scheint auf jeden Fall als potenzielle Strafe für ungehöriges Verhalten gar nicht so bedrohlich gewesen zu sein. Der Aufenthalt dort war aber offenbar so nett, dass er ganz schön ins Geld gehen konnte, wie Karl Schorn, Ex-Student der Uni Bonn und späterer Landgerichts-Kammerpräsident in Koblenz, in seinen Lebenserinnerungen 1898 schrieb: „Ich sage: fideles Gefängnis, denn den Inhaftirten war der Empfang des fast nie fehlenden Besuches bei Wein und Bier und Kartenspiel gestattet, und zuweilen ging es dabei hoch her.“ So seien beträchtliche Bewirtungskosten entstanden.