Protest gegen Braunkohlabbau : Koblenzer Tor in Bonn blockiert

Koblenzer Tor in Bonn blockiert

Bonn „Extinction Rebellion Bonn“ demonstriert für den Erhalt des Dorfes Lützerath. Bei der Aktion am Sanstag haben zwei Autofahrer die Blockade durchbrochen, die Initiatoren wollen Strafanzeige erstatten.

Bei einer Protestaktion haben 25 Personen am Samstag kurzzeitig das Koblenzer Tor blockiert. Sie schlossen sich damit nach eigenen Angaben dem Protest zum Erhalt des Dorfes Lützerath in über 20 Städten an, zu dem verschiedene Klimagruppen aufgerufen hatten, darunter „Extinction Rebellion Bonn“.