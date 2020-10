Blockadeaktionen am Koblenzer Tor : „Extinction Rebellion“ demonstriert am Samstag in Bonn

Extinction Rebellion demonstriert am Samstag erneut am Koblenzer Tor in Bonn. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Am Samstag demonstriert „Extinction Rebellion“ in Bonn zum Thema „Verkehrswende“. Laut Polizei wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen am Koblenzer Tor kommen.



Am Samstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, findet in Bonn eine Demonstration zum Thema „Verkehrswende“ in statt. Der Veranstalter ist die Umweltbewegung "Extinction Rebellion". Sie rechnet mit rund 30 Teilnehmern. Extinction Rebellion hatten bereits am letzten Freitag im Anschluss an die Demo von Fridays for Future in Bonn demonstriert.

Die Demo startet laut Polizeimitteilung um 12 Uhr am Marktplatz und zieht anschließend zur Ampelanlage am Koblenzer Tor. Dort betreten die Teilnehmer bis 14 Uhr die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen immer wieder kurz, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Durch diese Blockadeaktionen werde es Verkehrsbeeinträchtigungen geben, so die Polizei.

