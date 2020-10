Demo am Koblenzer Tor in Bonn : Extinction Rebellion protestierte mitten auf der Straße

Demo am Koblenzer Tor in Bonn

Immer wieder hielten Mitglieder von Extinction Rebellion die Autofahrer am Koblenzer Tor auf, um für eine autofreie Innenstadt zu werben. Foto: Stefan Knopp

Bonn Mitglieder von Extinction Rebellion haben am Samstag die B 9 am Koblenzer Tor blockiert und fordern eine autofreie Innenstadt. Die Reaktionen der Autofahrer fielen sehr unterschiedlich aus.

Die Fußgängerampel über die B 9 am Koblenzer Tor schaltete auf Grün, aber die Autofahrer konnten nicht losfahren. Denn auf der Straße standen noch die Mitglieder der Bonner Extinction-Rebellion-Gruppe mit Spruchband, Schildern und Fahnen und hielten den Verkehr auf. Und die Polizei am Fahrbahnrand achtete nicht nur darauf, dass die Demonstranten sich bei ihrer „Swarming-Aktion“ nicht daneben benahmen, sondern sorgte auch dafür, dass die Autofahrer brav warteten.

Es war wieder der erste Samstag im Monat, Zeit für zivilen Ungehorsam, auch wenn es ein Feiertag war. Es ging den Rebellen um eine Verkehrswende. Eine autofreie Innenstadt forderten sie. „Der Beitrag des Autoverkehrs zu den Treibhausgasen ist in den letzten Jahren konstant geblieben und sogar angestiegen“, sagte Niko Froitzheim, der mit dem Megafon die wartenden Autofahrer darüber informierte, um was es den Demonstranten geht. Weitere Mitglieder gingen die Autoreihe ab und suchten das Gespräch mit den Leuten. Sie sperrten aber nur die Fahrbahn in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz ab und achteten darauf, dass Fahrradfahrer nicht behindert wurden.