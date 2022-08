Polizei und Feuerwehr im Einsatz : Möglicherweise Kriegsmunition am Koblenzer Tor in Bonn entdeckt

Bei Bauarbeiten am Koblenzer Tor ist am Montagnachmittag offenbar Kriegsmunition gefunden worden. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Feuerwehr, Stadt und Polizei sind am frühen Nachmittag zu einer Baustelle am Koblenzer Tor in Bonn ausgerückt. Bei Arbeiten sei es zu einem Brand gekommen. Untersuchungen zur Ursache laufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicolas Ottersbach und Alexander Hertel

Bei Bauarbeiten am Koblenzer Tor in Bonn ist am Montagnachmittag möglicherweise Kriegsmunition gefunden worden. Wie das Ordnungsamt der Stadt Bonn mitteilt, soll es nach ersten Berichten eine Stichflamme gegeben haben, was auf eine Phosphorgranate oder -bombe hinweisen könnte. Worum es sich genau handelt, sei allerdings noch unklar.

Die Polizei war nach Angaben ihres Sprechers Robert Scholten gegen 13.50 Uhr alarmiert worden, nachdem gemeldet worden war, dass sich Asphalt entzündet hätte, nachdem dieser abgetragen wurde. Es habe stark gequalmt.

Experten von Feuerwehr, Stadt und Polizei sind vor Ort, weitere Untersuchungen laufen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei jedoch kein Gas ausgetreten, sagt Scholten. Nachdem die B9 in Richtung Süden kurzzeitig gesperrt wurde, sei sie kurze Zeit später wieder befahrbar gewesen.