Durchfahrt Richtung Norden : Das Koblenzer Tor in Bonn wird am Dienstag für den Verkehr geöffnet

Der Verkehr konnte das Koblenzer Tor bislang nur durch eine Durchfahrt passieren. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn öffnet die Durchfahrt durch das Koblenzer Tor in Richtung Norden am kommenden Dienstag für den Verkehr. Danach wird die nächste Phase zur Verkehrsberuhigung am Rheinufer eingeläutet.



Die Bauarbeiten im Koblenzer Tor sind beendet. Ab Dienstag, 11. Oktober, kann der Verkehr nach Angaben der Stadt wieder über die Adenauerallee in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz fahren. Daher will die Verwaltung laut eigener Mitteilung voraussichtlich ab der Woche 24. bis 28. Oktober die dritte Phase zur Verkehrsberuhigung des Bonner Rheinufers umsetzen.

Wie berichtet, ist die Durchfahrt des Koblenzer Tors seit Ende Februar wegen des Neubaus eines Brückenbauwerks in Richtung des Bertha-von-Suttner-Platzes gesperrt. Der Verkehr wird seither ab der Zweiten Fährgasse über das Rheinufer und die Rheingasse umgeleitet. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme am Koblenzer Tor Ende Juni fertiggestellt sein. Mitte September konnte die Stadt ihre Baumaßnahme zwar abschließen. Die Umleitung blieb aber bestehen, da erst im Anschluss an die städtische Maßnahme der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Restarbeiten an der Fassade des Uni-Gebäudes ausführen lassen konnte. Das dafür notwendige Gerüst wird laut Stadt am Montag, 10. Oktober, abgebaut, sodass das Koblenzer Tor ab Dienstag wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet sein wird.

Nachdem am Rheinufer im Laufe des Jahres, wie berichtet, bereits die ersten zwei Phasen zur Aufwertung und Verkehrsberuhigung umgesetzt worden sind, sollen bei Phase drei im südlichen Abschnitt, zwischen Zweiter und Erster Fährgasse sowie Erster Fährgasse und Rheingasse, zwei Fahrradstraßen eingerichtet werden. Der Fuß- und Radverkehr werde laut Verwaltung gefördert, der Kfz-Durchgangsverkehr unterbunden. Zudem werde die provisorische Einbahnstraßenregelung in der Rheingasse in Richtung Innenstadt aufgehoben. Die vierte und letzte Phase für das Rheinufer sei die Umsetzung des Siegerentwurfes aus dem Wettbewerbsverfahren zur Neugestaltung des Rheinufers. Die Maßnahme soll ab Ende des Jahres 2023 in mehreren Bauabschnitten realisiert werden.

(ga)