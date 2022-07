Bauarbeiten in Bonn : Sanierung am Koblenzer Tor verzögert sich deutlich

Stadt Bonn saniert Straßen und Kanäle : Das sind die größten Baustellen in diesem Sommer In den Sommerferien ist auf Bonns Straßen weniger los als sonst. Das Tiefbauamt lässt deswegen in dieser Zeit viele Arbeiten erledigen, für die Straßen gesperrt werden müssen. Auf diese Baustellen müssen sich die Bonner in den kommenden Wochen einstellen.