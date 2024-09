Fahrten ab Bonn Hauptbahnhof Flughafenbusse fahren ohne Gurte und Gepäckablagen

Wer zurzeit zum Flughafen Köln/Bonn mit dem Airport-Express Bus SB 60 fahren möchte, muss einige Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen. Denn den Stadtwerken Bonn (SWB) zufolge werden aktuell vermehrt normale Linienbusse auf der Strecke nach Wahn und zurück eingesetzt. Also Busse ohne Anschnall- und Gepäcksicherungsmöglichkeiten. Als Ursache nennt Daniel Blatzheim von der SWB-Pressestelle einen Unfallschaden sowie technischen Defekt an Bussen, die normalerweise als Flughafenbusse eingesetzt werden.