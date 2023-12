Polizei ermittelt Körperverletzung am Bonner und Kölner Hauptbahnhof

Am Sonntag ist es am Bonner und Kölner Hauptbahnhof zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Am frühen Sonntagmorgen soll ein 31-Jähriger einem 28-Jährigen am Bonner Hauptbahnhof mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, trafen die Beamten gegen 8 Uhr ein und fahndeten daraufhin nach dem Tatverdächtigen. Dieser konnte in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs gestellt werden. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und einen Platzverweis.