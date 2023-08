Von Auto erfasst Jugendliche bei Unfall auf Kölnstraße schwer verletzt

Eine Jugendliche ist am Montagmittag bei einem Unfall auf der Kölnstraße in Bonn schwer verletzt worden. Die junge Frau war nach ersten Erkenntnissen in Höhe des Sportparks Nord offenbar beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden, welches aus Buschdorf in Richtung Innenstadt unterwegs war.