Jugendliche schwer verletzt Polizei ermittelt weiter nach Unfall auf Kölnstraße

Eine Jugendliche war am Montag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der Kölnstraße schwer verletzt worden. Die junge Frau soll in Höhe einer Bushaltestelle auf die Fahrbahn getreten sein, dann erfasste sie ein Auto, teilte die Polizei mit. Der Fahrer soll in Richtung City unterwegs gewesen sein. Am Tag danach dauern die Ermittlungen an, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagvormittag mitteilte. Die Hintergründe des Unfalls seien weiter unklar.