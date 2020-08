Auto erfasste Motorradfahrer in Bonn : Prozessauftakt nach tödlichem Unfall auf der Kölnstraße

Bonn Nach einem Unfall auf der Kölnstraße in Bonn im Jahr 2017 muss sich ein Autofahrer nun wegen fahrlässiger Tötung vor dem Bonner Amtsgericht verantworten. Zum Prozessauftakt am Freitag widersprach ein Zeuge dem Angeklagten.

„Kann es sein, dass Sie eine Art Rennen gefahren sind?“, wollte der Richter von dem Zeugen wissen. Vor dem Bonner Amtsgericht hat der Prozess um einen Unfall auf der Kölnstraße begonnen, der am 3. Oktober 2017 einen Motorradfahrer das Leben gekostet hatte. Das Unfallopfer – ein Freund des Mannes im Zeugenstand – war mit seiner grünen Kawasaki Ninja vermutlich ungebremst in die Seite eines vor ihm in Gegenrichtung links abbiegenden Mercedes gerast. Dessen Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Dabei sei sein Freund auf der linken, er selbst auf der rechten Seite der Fahrbahn unterwegs gewesen. Weder sei man zu schnell gewesen, noch habe es, während sie auf der Kölnstraße unterwegs gewesen seien, irgendwelche Überholvorgänge gegeben. Er habe dann gesehen, wie der Mercedes, ohne vorher anzuhalten, direkt von der Linksabbiegerspur abgebogen sei und seinen Kumpel dabei geschnitten habe. „Er hatte keine Chance zu bremsen“, so der Mann im Zeugenstand. Leicht nach rechts, „vielleicht so 30 Zentimeter“, sei dieser ausgewichen.

Angeklagter schildert Situation anders

Auch der Abbiegevorgang selbst sei sehr langsam gewesen: Seinen Mercedes habe er nur sehr sanft beschleunigt, das Abbiegen habe rund zwei bis drei Sekunden gedauert, bevor er durch den völlig unerwarteten Aufprall aufgeschreckt wurde. Zunächst habe er gar nicht verstanden, was passiert sei. Als er dann einen Motorradfahrer sah, der vorne an seinem Auto vorbeifuhr und in die Seitenstraße abbog, habe er zunächst vermutet, dass dieser in seine Türe gekracht und weitergefahren sei. Tatsächlich handelte es sich bei diesem Fahrer aber offenbar um den Zeugen, der sein Motorrad in der Seitenstraße abstellte und erst später zu dem Unfallort zurückkehrte.