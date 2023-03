Zigaretten und Tabak gestohlen Unbekannte brechen in Supermarkt an der Kölnstraße ein

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Supermarkt an der Kölnstraße in Bonn eingebrochen und haben dort Zigaretten sowie Tabak gestohlen. Die Täter öffneten laut Mitteilung der Bonner Polizei im Zeitraum von Samstag, 21 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, gewaltsam die Türen der Netto-Filiale zwischen der Thuarstraße und der Straße „Am Neuen Lindenhof“. In dem Geschäft brachen sie drei Zigarettenautomaten nahe der Kassen sowie einen Tabakschrank auf.