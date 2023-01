Aach un Krach : Kölsch-Rock-Band dreht Nostalgie-Musikclip in Bonn

Jeck mit Aach un Kraach

Am 16. Februar spielen Aach un Kraach ab 10 Uhr bei der Zochparty in Beuel vor der Veedels Apotheke Johann-Link-Straße 16. Am Tag drauf treten sie bei einer Sitzung in Köln auf. Im Kater 26, Römerstraße 26, kann man die Band am Karnevalssamstag ab 19 Uhr hören und am 19. Februar ab 13 Uhr bei der Zochparty in Bad Godesberg, Friesdorfer Straße 13. Aber die Musiker spielen das ganze Jahr über. Das ganze Programm und viele Infos findet man auf www.aachunkraach.de.