Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in Bonn : König-Fahd-Akademie in Lannesdorf wird zur Notunterkunft

Bonn Die Stadt Bonn hat dem Königreich Saudi-Arabien die König-Fahd-Akademie abgekauft. Unterkommen sollen dort erst einmal Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Die Stadt Bonn ist neue Besitzerin der König-Fahd-Akademie samt Areal in Lannesdorf. Der Kaufvertrag ist mit dem bisherigen Eigentümer – dem Königreich Saudi-Arabien – unterschrieben worden, den Schlüssel erhält die Stadt am Montag. Das teilte Sozialdezernentin Carolin Krause am Donnerstagabend in der Ratsitzung mit. Die Akademie soll zunächst zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine dienen, sagte Krause.

Der Finanzausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Dienstagabend beschlossen, dass die Stadt die König-Fahd-Akademie in Lannesdorf erwerben soll. Der Preis liegt offenbar unter der ursprünglichen Forderung.

Wie berichtet, liefen die Kaufverhandlungen zwischen der Stadt Bonn und dem Königreich bereits seit Längerem. Und noch zwei gute Nachrichten hielt Krause in ihrem aktuellen Bericht zur Lage der ukrainischen Geflüchteten in Bonn bereit: Eine Bonner Familie, die namentlich nicht genannt werden wolle, habe der Stadt Bonn ein Bürogebäude in Buschdorf mit rund 2500 Quadratmetern Fläche miet- und heizkostenfrei für ein halbes Jahr angeboten. Dorthin will die Stadt ihre erst vor wenigen Tagen in Betrieb genommene provisorische Erstaufnahmeeinrichtung im Container am Windeckbunker verlegen.