Nach Vorschlag aus Köln Könnte es in Bonn Castings für Straßenmusiker geben?

Sie können den Alltag ein bisschen leichter machen, zu einer musikalischen Pause im Trubel der Stadt anregen oder einfach nur nerven: Straßenmusiker. In Köln hat sich der Leiter des Ordnungsamtes, Ralf Mayer, nun für Castings von Straßenkünstlern ausgesprochen. „In New York, Paris, Madrid, aber auch in München gibt es eine Art Casting für Musiker*innen, die auf öffentlichen Straßen und Plätzen auftreten möchten. Das kann ich mir auch für Köln vorstellen, denn es würde die Qualität der Straßenmusik erhöhen, also dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern“, sagte Mayer auf Nachfrage des GA. Und wie ist die Lage in Bonn?