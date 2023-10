Angriff an der Sterntorbrücke Mann in Bonner Innenstadt mit Schlagstock angegriffen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend in der Innenstadt in Bonn einen ebenfalls unbekannten Mann mit einem Schlagstock angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Bereich der Außengastronomie eines Cafés an der Sterntorbrücke gegen kurz nach 21 Uhr am Abend.