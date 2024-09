Reparaturbedarf und Barrierefreiheit Diskussion um das Kopfsteinpflaster in der Bonner City

Schon länger glich der Friedensplatz in der Bonner City an manchen Stellen einer Buckelpiste. Aktuell repariert die Stadt das Kopfsteinpflaster, das teilweise durch Baumwurzeln angehoben wurde. Die kleineren Baustellen wandern über den Platz, auf dem Boden sind mit Farbe die reparaturbedürftigen Stellen markiert. Sudhaus-Wirt Rolf Hiller hatte schon vor einem Jahr berichtet, dass er wegen der Bodenwellen regelmäßig Stürze beobachte. Nun teilt das Presseamt auf Nachfrage mit: „Auf dem Friedensplatz werden derzeit Wurzelschäden beseitigt, also genau das, was bemängelt wird.“ Derweil sieht die CDU in einem Antrag dringenden Sanierungsbedarf beim Kopfsteinpflaster des benachbarten Münsterplatzes.