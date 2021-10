Kohlenstoffmonoxid : Polizei ermittelt nicht nach dem Gas-Unfall in Graurheindorf

Polizei ermittelt nicht nach dem Gas-Unfall in Graurheindorf

Die Bewohner bemerkten das Gas in ihrem Wohnhaus rechtzeitig. Foto: Ulrich Felsmann

Grauheindorf Der Gasunfall am Dienstag an der Römerstraße wird von den Behörden erst einmal nicht weiter untersucht. Es liegt laut Polizei keine Straftat vor. Austritt von Kohlenmonoxid ist aber besonders gefährlich, weil es nicht wahrnehmbar ist.

Nach der Beinahe-Katastrophe durch einen Gasunfall an der Römerstraße gibt es erst einmal keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das teilt die Bonner Polizei auf GA-Anfrage mit.

„Bislang ist keine Straftat erkennbar“, sagt Sprecher Michael Beyer. „Und deshalb wird derzeit nicht ermittelt.“ Also auch nicht gegen den Hersteller der dem Unglück zugrundeliegenden Heizung, der noch am Unglückstag am Gerät gearbeitet hat.