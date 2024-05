Mut zur Krawatte Mode ist, was man selber trägt

Im Mai 2023 führte er die legendäre Vogue-Chefredakteurin am Arm über den roten Teppich der Met-Gala in New York. Unbestätigte Gerüchte machten die Runde, die beiden seien ein Paar. Wintour (74) organisiert das Benefiz-Spektakel seit 1995; es dient dazu, Geld für das Metropolitan Museum of Art in New York einzusammeln. Nighy (74) trat an ihrer Seite im eng geschnittenen schwarzen Anzug auf. In Großbritannien gilt er als Stil-Ikone.