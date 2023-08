Notizen aus B. Beethovens Fünfte für den Kreml – oder lieber Fahrchips für Pützchen?

Bonn · Ein Bonner ist deutscher Botschafter in Russland, doch was bringt man den Gastgebern in solch einem Fall mit? Und welches Bonner Gebäude bringt Cannabis-Teillegalisierung und Verkehrswende unter ein Dach? Die Antworten mögen überraschen.

18.08.2023, 15:00 Uhr

Ein nettes Gastgeschenk für die Russen, aber eigentlich doch unentbehrlich: Das Endenicher Ei. Foto: GA

Von Rüdiger Franz Redakteur Bonn

