Die Woche in Bonn Schöner Pinseln mit der Übergangskoalition

Als ob wir’s nicht gleich gewusst hätten. Die besten Sachen in der Schultüte waren in dieser Woche natürlich tief unter den Energiebällchen aus Nüssen und Trockenfrüchten versteckt. Gut, mit der Auszeichnung an einen Bonner Astrophysiker war zu rechnen. Um der Galaxie zu zeigen, wat ne bönnsche Jung so alles kann, macht uns bei Schwarzen Löchern in puncto Praxisnähe so schnell keiner etwas vor. Gleich unter den Rote-Beete-Chips steckte dann auch schon jene Sache, die die Zuckertüte so schwer machte: Die rote Linie, die die Kölner Verwaltungsrichter der Stadt wegen der Markierung der Fahrradstraßen aufgezeigt hat.