Die Woche in Bonn Endlich: Eine Schlammparty beim Bundespräsidenten

Wenn er ehrlich sei, sagte der Bundespräsident in seiner Rede am Donnerstag, mische sich in den Stolz auch Unbehagen. Sicher dachte er bei diesen Worten schon daran, wie wohl der Park der Villa Hammerschmidt aussieht, wenn er nach dem Tag der offenen Tür morgens alles aufräumen darf. Denn wie man eine grüne Wiese in eine Schlammwüste verwandelt, das weiß bekanntlich niemand besser als die Bonner und die Rotte Sauen, die ab und zu oben bei Beikirchers im Garten vorbeischaut.