Alltagsrassismus nach Solingen Humanität spielt gerade eine untergeordnete Rolle

Wenn, wie nach dem brutalen Messerangriff in Solingen mit drei Toten und vielen Verletzten, die Sicherheitsfrage in den Fokus rückt, sind die Populisten mit ihren einfachen Wahrheiten sofort an vorderster Front. Der bayrische Ministerpräsident rüttelt hemmungslos am deutschen Asylrecht, der CDU-Chef fordert einen Zuwanderungsstopp und bestehendes EU-Recht wird infrage gestellt. Bemerkenswert schnell weist die SPD-Innenministerin Patrouillen an, die deutschen Grenzen in einem Land zu kontrollieren, das im vergangenen Jahrhundert beispiellos viele Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat, wenn sie es denn überhaupt bis an die Grenzen schafften.