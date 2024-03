Kommentar zu den Anwohnerparkgebühren Die Stadt Bonn schießt über das Ziel hinaus

Fast ein Euro am Tag für einen Bewohnerparkausweis. Die Stadt Bonn hat die teuren Preise für Bewohner schon vor zwei Jahren angekündigt und erhöht nun zum zweiten Mal. 30 Euro pro Monat kostet dann ein Anwohnerparkausweis. Im Verhältnis zu anderen Städten ist das Wucher. Und dabei ist nicht mal sicher, dass man einen Parkplatz bekommt, in der Nähe der Wohnung ganz zu schweigen. Wer schonmal einen Parkplatz in der Südstadt gesucht hat, kennt das Gekurve und Fluchen, weil nichts frei ist oder ein Falschparker den Platz blockiert.