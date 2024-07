Kommentar zur Erreichbarkeit der City Hört auf, die Bonner Innenstadt schlecht zu reden!

Leere Schaufenster in der Fußgängerzone sind ein Alarmsignal. In Top-Lagen wie der Sternstraße sind seit Monaten so viele verwaiste Geschäfte zu sehen, wie wahrscheinlich nie in früheren Jahrzehnten. Wenn gleichzeitig 47 Prozent der regionalen Händler in einer Umfrage des Einzelhandelsverbandes sinkende Umsätze beklagen, zeigt das, wie die Branche zu kämpfen hat.