Kommentar zum Radweg auf der B9 Keine gute Lösung

Wenn der Stadtregierung daran gelegen ist, Verkehre zu bündeln und Autos einen gewissen Raum zu lassen, sollte sie sich in der Adenauerallee um eine andere Lösung als die nun präsentierte bemühen. Durch die Verkehrsberuhigung auf der Kaiserstraße und am Rheinufer fehlen schon heute Bypässe zur Adenauerallee für den motorisierten Verkehr. Selbst wenn die Einspurigkeit einigermaßen funktionieren sollte: Bei einem baulich getrennten Radweg würde eine Reifenpanne ausreichen, um den gesamten Verkehr zum Erliegen zu bringen. Dann juckeln die anderen im Schneckentempo über die ohnehin stark befahrene Reuterbrücke und mitten durch das Wohnviertel Südstadt in die City. Mit einer verantwortungsvollen Verkehrs- und Klimapolitik hätte das alles nicht viel zu tun.