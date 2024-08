Kommentar zu ausgesetztem Schäferhund Überforderung schützt vor Verantwortung nicht

Für das Tierheim in Bonn ist es leider keine Seltenheit: Hund, Katze oder Hase, die von ihren Besitzern ausgesetzt werden. So ist es auch dem braun-schwarzen Schäferhund ergangen, der am Samstagmittag am Zaun des Tierheims angebunden wurde. Und das, obwohl Hunde für viele Menschen doch als festes Familienmitglied gelten. Sie binden sich an Herrchen oder Frauchen und sind, wenn man sie lässt, treue Begleiter. Umso trauriger ist es, wenn die Tiere von ihren Haltern vor die Tür gesetzt werden.