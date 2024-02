Kommentar zum Bonner Stadthaus Macht endlich mal Tempo!

Nach einem Jahrzehnt fruchtloser Debatten rückt die Entscheidung über das Schicksal des Stadthauses in greifbare Nähe. Das ist gut so. Statt immer mehr Geld in überalterte Gebäudetechnik zu stecken, nur um den plötzlichen Totalausfall zu verhindern, will die Stadtverwaltung den Komplex 2027 räumen. Dann muss sofort entweder der Abriss mit Neubau an selber (oder anderer) Stelle oder aber die Kernsanierung folgen.