Kommentar zu Strafen für Schwarzfahrer Doppelt gemoppelt

Meinung | Bonn · Der Abschreckungseffekt, um den die Stadtwerke Bonn so sehr fürchten, bleibt in Form der 60-Euro-Strafe auch in Zukunft bestehen und kann daher kein ernsthaftes Argument für Ersatzfreiheitsstrafen für Schwarzfahrer sein, findet unser Autor.

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn

14.05.2024 , 17:51 Uhr

Eine Fahrkartenkontrolle. Foto: dpa/Daniel Karmann