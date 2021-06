Kommentar : Mehr gut als böse?

Die Bonnerin Salome Marte (19) setzt sich dafür ein, dass die Vergangenheit von Robert Koch aufgearbeitet wird. Sie fordert die Umbenennung des RKI. Foto: Nicolas Ottersbach

Meinung Bonn Der Name Robert Koch ist derzeit omnipräsent, das gleichnamige Institut landet täglich in den Schlagzeilen. Es gibt aber auch Kritik an dem Wissenschaftler, der einst mit seinen Entdeckungen die Menschheit vorangebracht hat. Aber auf Kosten anderer und mit rassistischen Motiven.