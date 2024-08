Kommentar zu den Fahrradstraßen Nachvollziehbares Urteil

Noch liegt die ausführliche Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts gegen eine neue Fahrradstraße in Ückesdorf nicht vor. Aus der Pressemitteilung des Kölner Gerichts lässt sich aber deutlich herauslesen, dass sich die Stadt an dieser Stelle ziemlich dilettantisch angestellt zu haben scheint. Die Rechtswidrigkeit der neuen Fahrradstraße stellten die Richter fest, weil die Verwaltung die Anordnung offenbar auch während der Verhandlung pauschal mit einem Sicherheitsgewinn für Radfahrer begründete. Allerdings konnte sie diese These durch keinerlei Verkehrszählungen oder Daten zu Unfällen unterfüttern. Nicht immer sind Gerichtsentscheidungen für den Laien nachvollziehbar, dieses Urteil ist es durchaus.