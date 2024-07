Kommentar zu Katastrophenschutz in Bonn Im Ernstfall ist auch die Bevölkerung gefragt

Kaum gibt es ein Problem, wird bei der Stadt Bonn der Ruf nach mehr Personal laut. An dieser Stelle ist das neue Personal aber gut eingesetzt: Die Stadt schafft elf Stellen für den Katatrophenschutz, davon neun bei Feuerwehr und Rettungsdienst. Man muss in diesem Sommer nur in den Himmel und auf die Wetterwarnungen schauen: Der nächste Starkregen kommt bestimmt. Nach den Erfahrungen von Ahr-Flut und Pandemie stellt sich der Bonner Katastrophenschutz besser auf. Darauf alleine sollten sich die Bürgerinnen und Bürger aber nicht verlassen.