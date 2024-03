Kommentar zu Hass im Netz Die Anfeindungen gegen ein Mädchen aus Bonn sind beschämend

Sie werden im Netz angefeindet, weil es nicht ins Weltbild der Hater und Trolle passt, dass ein Mädchen mit Kopftuch auch noch spitzenmäßig vorlesen kann. Und was macht die Familie? Sie strahlt in die Kamera und berichtet, dass sie anderswo schon Schlimmeres erlebt hat. Und zwar nicht im Netz, sondern ganz analog an ihrem früheren Wohnort in Leipzig. Da kann man sich nur schämen, wenn man das liest.