Kommentar zu UN-Besucherdienst in Bonn Schöne Worte reichen nicht aus

Ohne den ehrenamtlichen Einsatz des bald 89-jährigen ehemaligen Diplomaten Harald Ganns blieben Besuchergruppen die Türen zur UN in Bonn vermutlich größtenteils verschlossen. Merkwürdig, dass die Stadt Bonn das bisher offensichtlich so hingenommen hat. Dabei tragen Stadt und Politik den Titel UN-Stadt Bonn stets wie eine Monstranz vor sich her und werben bei allen möglichen Gelegenheiten für die Ansiedlung von weiteren UN-Einrichtungen. Das ist ja auch gut und richtig, aber dazu gehört auch ein professionelles Angebot zur Betreuung von Besuchern.