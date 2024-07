Kommentar zum Bertha-von-Suttner-Platz Stadt sollte bei Pflanzenkübeln Kulanz walten lassen

Der Platz in Innenstädten ist für gewöhnlich knapp, so auch in Bonn. Ohne Frage war es deshalb wichtig, das 2015 das Gestaltungskonzept City beschlossen wurde, das insbesondere Fußgängern und motorisch eingeschränkten Personen einen gefahrlosen und möglichst angenehmen Durchgang durch Fußgängerzonen und schmale Straßen garantiert. Diese Regelung sorgt tatsächlich für einen offenen Charakter der Innenstadt, die freistehenden Tische und Stühle der Gastronomen zwischen Münsterplatz und Rathausplatz laden zum Einkehren ein, eine Umzäunung würde das Gesamtbild stören. Großflächige Einhausungen, die Barrikaden ähneln, würden zudem zu viel des sowieso schon knappen Platzes in den Fußgängerzonen wegnehmen – insbesondere für gehbehinderte Menschen mit Rollator oder Rollstuhl würde ein Stadtbummel so eher einem Slalomparcours ähneln. Man denke nur an die Corona-Zeit zurück, als die Stadt Gastronomen eine Sondererlaubnis zur Nutzung der Außengastronomie erteilt hatte: Die beengten Verhältnisse und die wenig einladenden Trennflächen wünscht sich wohl kaum jemand zurück.